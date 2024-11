Ucraina, 10 morti nel raid russo su Odessa. Zelensky: dopo l'ok dagli Usa, i missili a lungo raggio "parleranno da soli"

Il bilancio delle vittime dell’attacco russo su Odessa è salito ad almeno 10 morti e 43 feriti, tra cui quattro bambini. Lo hanno detto i servizi di soccorso ucraini. In questa fase, «10 persone sono morte e altre 43 sono rimaste ferite, tra cui quattro bambini», hanno annunciato i servizi di emergenza su Telegram.

Secondo il governatore regionale, Oleg Kiper, tra le vittime ci sono sette agenti di polizia, una badante e due residenti. Il precedente bilancio riportava otto persone uccise e 39 ferite.

«Il piano per rafforzare l’Ucraina è il Victory Plan, che ho presentato ai nostri partner. Uno dei suoi punti chiave sono le capacità a lungo raggio del nostro esercito. Oggi, si parla molto nei media del fatto che riceviamo il permesso per le rispettive azioni. Ma gli attacchi non si eseguono a parole. Queste cose non vengono annunciate. I missili parleranno da soli. Di sicuro lo faranno», ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video su Telegram.