Gli Usa avvertono Israele: state violando il cessate il fuoco, rischio di crisi internazionale

Gli Stati Uniti hanno avvertito Israele che sta violando i termini dell’accordo di cessate il fuoco: secondo fonti a conoscenza dei dettagli, «ci sono state violazioni israeliane della tregua, principalmente con il ritorno visibile e udibile dei droni dell’Idf nei cieli di Beirut». Lo riferisce Ynet. Le stesse fonti affermano che affinché il cessate il fuoco duri «occorre moderazione da tutte le parti». Secondo fonti dei media israeliani, l’inviato speciale degli Stati Uniti Amos Hochstein avrebbe inviato un messaggio esortando Israele a rispettare l'accordo. L’ufficio del primo ministro ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni.

Leggi anche Le milizie pro Iran entrate in Siria a sostegno dell'esercito di Assad

La notizia arriva un giorno dopo che i siti di notizie locali avevano riferito che, secondo fonti diplomatiche francesi, Parigi avrebbe accusato Israele di 52 violazioni del cessate il fuoco. Le fonti hanno affermato che, nonostante Israele stesse agendo contro le violazioni di Hezbollah, l’Idf non ha utilizzato i canali appropriati per segnalare le trasgressioni del gruppo terroristico libanese all’organismo di controllo internazionale guidato dagli Stati Uniti, di cui la Francia è membro, come prevede l’accordo di tregua.