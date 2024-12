Le milizie pro Iran entrate in Siria a sostegno dell'esercito di Assad

Membri di milizie sostenute dall’Iran sono entrati in territorio siriano durante la notte dall’Iraq. Lo riferiscono fonti dell’esercito di Damasco citate da agenzie, rilanciate dal quotidiano Times of Israel. Queste milizie si stanno dirigendo verso la Siria settentrionale per fornire supporto alle forze dell’esercito siriano assediate, in lotta con gli insorti che hanno conquistato Aleppo, sono entrati ad Hama e proseguono la loro avanzata.

Rinforzi attraverso il valico di Al Bukamal

Sempre secondo le stesse fonti non meglio identificate, decine di combattenti iracheni Hashd al Shaabi, allineati all’Iran, provenienti dall’Iraq, sono entrati in Siria attraverso una rotta militare vicino al valico di Al Bukamal.

«Questi sono nuovi rinforzi inviati per aiutare i nostri compagni in prima linea a nord», ha detto un ufficiale siriano, aggiungendo che le milizie includevano i gruppi iracheni Katiab Hezbollah e Fatemiyoun.