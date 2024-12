Trump: "Putin ha perso, consideri la fine della guerra. Troppe vite sacrificate, è giunto il momento"

Il presidente eletto Donald Trump, in una conversazione con il New York Post, ha ribadito che il leader ucraino Volodymyr Zelensky «vuole fare la pace». «Non abbiamo parlato dei dettagli - ha affermato - Lui pensa che sia giunto il momento, e Putin dovrebbe pensare che sia giunto il momento perché ha perso: quando perdi 700.000 persone, è giunto il momento. Non finirà finché non ci sarà la pace». «Sto elaborando un modo su come porre fine a questa guerra ridicola», ha aggiunto.

Zelensky su X: costringere Putin alla pace

Parlando con i media, Zelensky ha ribadito:

«L'Ucraina vuole che questa guerra finisca più di chiunque altro. Senza dubbio, una risoluzione diplomatica salverebbe delle vite. La cerchiamo.»

Tuttavia, ha sottolineato che «al presidente Emmanuel Macron e al presidente Donald Trump che Putin non vuole che questa guerra finisca. Deve essere costretto a farlo».