Putin non vedrà Assad: Mosca tratta con i ribelli sulle basi russe

La decisione di concedere asilo politico a Bashar al-Assad è stata presa direttamente dal presidente russo Vladimir Putin, come ha confermato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. Tuttavia, un incontro tra Putin e il deposto presidente siriano non è in programma, secondo quanto riferito da Ria Novosti. Peskov ha dichiarato: «Non esiste un incontro del genere nel programma ufficiale del presidente. Non c’è nulla da dire su dove si trovi il signor Assad al momento».

Le priorità russe in Siria: le basi militari

Escluso un dialogo diretto con Assad, l’interesse principale della Russia si concentra sulle sue basi militari in Siria, come quella aerea di Hmeimim e quella navale di Tartus. Il loro futuro sarà oggetto di trattative con le nuove autorità siriane, nate dalle macerie del regime baathista. La Russia sembra aver negoziato garanzie con la coalizione ribelle e jihadista Hayat Tahrir al-Sham (Hts), offrendo l’uscita sicura di Assad in cambio di un accordo sulla permanenza militare russa.