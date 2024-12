Siria, Jolani mette il fedelissimo Muhammad Bashir a capo del governo: chi è l'ingegnere che vuole l'e-government

Un tecnocrate alla guida del governo di transizione a Damasco: il fedelissimo Muhammad Bashir è stato scelto dal capo delle milizie Hay'at Tahrir al-Sham (Hts) Abu Muhammad Jolani per il delicato incarico di guidare il Paese nel dopo Assad.

Il profilo di Muhammad Bashir

Nato nel 1983 nella regione di Idlib, Bashir vanta una laurea in Ingegneria elettronica e una in Sharia e Legge. Ha ricoperto la carica di direttore degli Affari associativi e poi di ministro dello Sviluppo e degli Affari umanitari nel "Governo di salvezza". Questo organo è considerato il braccio civile delle Hts, che dal 2017 governa le aree della Siria nordoccidentale sotto il controllo dei ribelli. Queste zone includono una larga parte della regione di Idlib, alcuni villaggi nella campagna nordorientale di Latakia e aree nella campagna nordoccidentale di Aleppo, popolata da circa 4 milioni di persone, in gran parte sfollati in condizioni di vita estremamente difficili.