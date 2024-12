Mohamed al-Bashir nominato formalmente premier ad interim in Siria fino a marzo 2025

In una dichiarazione televisiva, è stata ufficializzata la nomina di Mohamed al-Bashir come primo ministro ad interim del governo di transizione siriano «fino al 1 marzo 2025». Lo riporta il quotidiano Times of Israel. Al-Bashir, già a capo del «governo di salvezza» guidato dai ribelli nella provincia di Idlib, è stato incaricato di formare un nuovo governo per gestire la fase di transizione.

Le dichiarazioni di Bashir

«Il comando generale ci ha affidato il compito di guidare il governo di transizione fino al 1 marzo», ha dichiarato Bashir durante la trasmissione ufficiale in cui è stato presentato come «il nuovo primo ministro».

La guida di Hayat Tahrir al-Sham (HTS)

Una fonte del gruppo islamista Hts (Hayat Tahrir al-Sham), che guida la coalizione di ribelli ora al potere, ha dichiarato alla France Presse che Mohamed al-Bashir sarà a capo di «un governo incaricato di portare avanti gli affari correnti». Questo governo avrà il compito di svolgere le sue funzioni «fino all’avvio del processo costituzionale», per poi lasciare spazio a un nuovo esecutivo.