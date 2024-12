Potrebbe essere stato un missile russo ad avere abbattuto per errore l’aereo dell’Azerbaijan Airlines precipitato a Natale in Kazakistan. L’ipotesi è riportata da alcuni media russi ed è stata rilanciata anche da quotidiani on line ucraini. Si attende adesso l’esame della scatola nera del velivolo. Sono 38 i morti e 29 i feriti del disastro. Per oggi in Azerbaijan è stato proclamato il lutto nazionale.

