Trump avverte Putin: chiudere la guerra in Ucraina ora o scatteranno nuovi dazi e sanzioni

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha esortato il presidente russo, Vladimir Putin, a negoziare subito una fine delle ostilità in Ucraina; in caso contrario Mosca sarà sottoposta a sanzioni e a un inasprimento dei dazi. «Portiamo questa guerra, che non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente, a una fine! Possiamo farlo nel modo facile o nel modo difficile e il modo facile è sempre il migliore», scrive Trump su Truth Social, «è tempo di 'FARE UN ACCORDO'. NON DEVONO PIU' ESSERE PERDUTE VITE!».

Trump e il legame con la Russia

«Non sto cercando di danneggiare la Russia. Amo il popolo russo e ho sempre avuto un’ottima relazione con il presidente Putin - questo nonostante la MONTATURA della sinistra radicale sulla Russia, Russia, Russia», scrive Trump, «non dobbiamo mai dimenticare che la Russia ci ha aiutato a vincere la Seconda Guerra Mondiale perdendo quasi 60 milioni di vite».