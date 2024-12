Pinguini tattici nucleari-mania: il nuovo singolo “Islanda” ha già quasi 2,5 milioni di visualizzazioni su Youtube

Il successo sembra essere un’abitudine per i Pinguini Tattici Nucleari, una delle band più amate del panorama musicale italiano. Il loro nuovo singolo, Islanda, pubblicato appena tre settimane fa su YouTube, ha già totalizzato quasi 2,5 milioni di visualizzazioni, confermando il loro status di protagonisti indiscussi della scena pop-rock nazionale.

Un fenomeno di massa

Non è una novità che i Pinguini Tattici Nucleari riescano a collezionare numeri impressionanti. Già in passato, brani come Ringo Starr o Pastello Bianco avevano segnato record significativi, consolidando il loro seguito trasversale che include giovani, famiglie e persino un pubblico internazionale. Il nuovo singolo Islanda sembra seguire la scia di questi successi, spingendo il gruppo ancora più in alto nel panorama musicale italiano.

Il boom su YouTube non è un caso isolato. La canzone sta spopolando anche su altre piattaforme di streaming come Spotify, dove ha raggiunto milioni di ascolti nelle prime settimane. Sui social, l’entusiasmo dei fan si traduce in meme, reel e challenge, che alimentano ulteriormente la viralità del brano.