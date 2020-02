"L'informazione è giovane", la campagna di comunicazione a cura della Gazzetta del Sud

Oggi, alle 15.15 e in replica alle 23, e domani, alle 17.30, dopo la replica di Scirocco, andrà in onda su Rtp l'evento di presentazione della campagna di comunicazione nell'ambito del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”.

La trasmissione potrà essere seguita anche in streaming sul sito internet www.gazzettadelsud.it. La manifestazione si è tenuta nell'auditorium della Gazzetta, con l'intervento del presidente della Società editrice Sud Lino Morgante, che ha presentato contenuti e obiettivi della campagna di comunicazione voluta dalla Ses con lo slogan “L'informazione è giovane”.

I passaggi prevedono la veicolazione dei contenuti legati al progetto, coordinato dalla giornalista della Gazzetta Natalia La Rosa, su tutti i canali del network Ses: giornale, radio Antenna dello Stretto, Rtp e sito web. Per i canali video e social, realizzato uno spot girato dal regista messinese Fabio Schifilliti sulla base dello storyboard predisposto dalla graphic designer Tina Berenato, che ha curato la campagna di comunicazione: protagonisti sono stati 29 studenti tra gli 8 e i 23 anni, dalla Primaria all'Università.

Lo spot è trasmesso, oltre che in tv, sul sito gazzettadelsud.it e sui social, anche sui digiwall installati sui traghetti della Caronte&Tourist a Cosenza, all'aeroporto di Reggio Calabria, a Messina (sul prospetto della sede centrale della Ses di via Bonino.

Il prossimo passaggio della campagna di comunicazione sarà dedicato al contest “Taoyang-Libri in classe con noi Magazine”, promosso dalla Società editrice Sud in collaborazione con il festival letterario Taobuk. In corso di montaggio uno spot legato al progetto, che sarà presentato nel corso di un evento in programmazione nei prossimi giorni.

Il contest prevede la partecipazione delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che si confronteranno su alcuni autori e testi in vista del grande evento che li vedrà protagonisti a Taormina durante il festival, per l'incontro con gli autori prescelti.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE