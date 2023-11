Informazione di qualità e intelligenza artificiale, il sottosegretario Barachini inaugura la GDS Academy di Noi Magazine

Torna domani giovedì 9 novembre Noi Magazine, l'inserto giovane in tutte le edizioni di Gazzetta del Sud: Messina-Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro Crotone Lamezia Vibo. L'inserto questa settimana si apre con i temi al centro dell'evento che il 17 novembre inaugurerà la GDS Academy, alla presenza del sottosegretario all'Informazione e all'Editoria Alberto Barachini. Il senatore Barachini giovedì 16 novembre, accogliendo l'invito del presidente della Ses Lino Morgante, visiterà il polo aziendale di via Bonino a Messina, con le redazioni dei media, giornale cartaceo, sito web, tv e radio, e le due rotative che ogni giorno stampano undici quotidiani. Il giorno dopo, venerdì 17 novembre, alle 10 in auditorium inaugurerà la GDS Academy nell'ambito del progetto Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine, dialogando con studentesse e studenti delle scuole di Sicilia e Calabria sull'informazione di qualità tra nuovi media e intelligenza artificiale.