Oroscopo di oggi 15 dicembre 2022 secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 15 dicembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 15 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Invece di parlare troppo, andate dritti al sodo. Il vostro pubblico non si annoierà, ed eviterete che l’attenzione si disperda inutilmente. Coordinate sforzi fisici e mentali. Le vostre energie aumenteranno e potrete fare molte più cose.

Toro. 21/4 – 20/5

Una ventata di romanticismo colora la vostra serata: il trigono lunare con Urano vi spinge dritti verso le braccia del vostro amato bene. Non frenate troppo la vostra ambizione. In questo periodo potete puntare già un po’ più in alto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Alcune lungaggini burocratiche vi fanno innervosire parecchio. Siete sotto il tiro della quadratura della Luna con Marte che vi rende impazienti. Non giocate troppi spiccioli. Rischiate di buttare via qualcosa che, messo da parte, potrebbe crescere.

Cancro. 22/6 – 22/7

Siete disposti a venire incontro alle molte richieste. Tuttavia da soli non potete accontentare tutti. Vi conviene porre un freno all’entusiasmo. Non è facile capire quale strada prendere al bivio. Perché non chiedere informazioni a un passante?

Leone. 23/7 – 23/8

Non allarmatevi per una voce di corridoio. Volete vederci chiaro. Contemplate solo cose belle, se volete portare armonia nella vostra vita. Allontanatevi dalla compagnia delle persone che vi tolgono energia, se non ne avete molta per voi.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna si allea con Mercurio e con Urano, ma bisticcia con Marte. Non gettate benzina sul fuoco, se gli animi sono già belli incandescenti. Abilità mentali da utilizzare per evitare perdite. Farete tornare i conti, in un modo o nell’altro.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non abbiate paura di accettare le conseguenze di un’azione o di una scelta. Se l’avete fatta con il cuore, potete aspettarvi solo qualcosa di buono. Avete pensato a quanti e quali regali fare per Natale ormai alle porte? Non arrivate all’ultimo minuto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna nella diligente Vergine vi sprona a darvi da fare senza mai battere la fiacca. Eliminate la parola “pigrizia” dal vostro vocabolario. Non potete affrontare la scalata di una montagna in un colpo solo, ma un passo alla volta, chi lo vieta?

Sagittario. 23/11 – 21/12

Le lucine per l’albero dell’anno scorso non funzionano più? Anche se vi spiace buttarle, forse non potrete fare a meno di ricomperarle. La dissonanza lunare non vi aiuta ad essere concreti. Nella teoria andate alla grande, ma nella pratica...

Capricorno. 22/12 – 20/1

Utilizzate al meglio il fascino magnetico donatovi dal trigono lunare con Mercurio. Potete usarlo per far colpo sulla persona che vi piace. Più che seguire certe regole e certe abitudini, preferite crearne di nuove, più adatte al momento.

Acquario. 21/1 – 19/2

Meglio evitare il riposino pomeridiano, ma se di notte avete dormito poco, potete concedervi un break. A nulla vi serve un ulteriore caffè. Oggi il traguardo vi sembra un po’ più lontano, ma è solo lo stato d’animo a farlo apparire tale.

Pesci. 20/2 – 20/3

A causa della Luna in Vergine, non riuscite a seguire sempre una logica precisa in quello che fate. Andando un po’ a naso, quanto tempo perso! Se vi capita a tiro una persona presuntuosa, non trattatela male, in fondo è molto peggio per lei.

