Oroscopo di oggi 26 dicembre 2022 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 26 dicembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 26 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Con la vostra sensibilità, non sarà un problema capire ciò di cui hanno bisogno le persone che vi sono accanto. Questo vi farà guadagnare stima! I momenti più belli saranno quelli in cui potrete condividere il vostro tempo nello stare insieme.

Toro. 21/4 – 20/5

Inutile bisticciare per piccole cose. Meglio lasciare scegliere al partner o ai vostri familiari. Occhio alla disarmonia della Luna con Urano! Avete comperato un bel vestito e non vedete l’ora di indossarlo, fatelo ma senza ostentare troppo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’energia è al massimo grado, grazie al trigono della Luna con Marte. Utilizzatela in modo costruttivo, per migliorare la vostra quotidianità. Se avete una piccola risorsa in più, sarà bello poterla utilizzare per il benessere della famiglia.

Cancro. 22/6 – 22/7

Staccate il telefono ed evitate stressanti chiamate di lavoro. Dedicatevi ai vostri cari in questo Santo Stefano. La vostra dolce metà vi ringrazierà. Rispolverate i giochi di una volta. Una bella tombolata riempie il pomeriggio di una giornata invernale.

Leone. 23/7 – 23/8

Le regole del gioco scelto erano chiare, ma forse qualcuno se ne è approfittato. Sarà difficile avere pazienza, per colpa dell’opposizione lunare. Alla fine chiudete un occhio e pure l’altro. Non sarebbe bello alzare la voce davanti a tutti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il pranzo preparato era ottimo, ma ora qualcuno dovrà pure sparecchiare e dare una rassettata. Certo, però, che la voglia è davvero poca! Vi distraete facilmente e preferite trattenervi in chiacchiere, piuttosto che rimboccarvi le maniche.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Riuscite ad avere una parola buona per tutti, per merito del favore della Luna. Divertimento assicurato, in vostra compagnia la noia scompare. Il partner vi affibbia la responsabilità di scegliere per tutti il film da guardare? Nessun problema!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Vi verrà richiesto qualche piccolo sacrificio. Ma per via della Luna che vi rema contro, non sarà semplice accettare un compromesso. Parenti e amici alla ribalta, ma alla fine che confusione in casa! E a voi scoppia un bel mal di testa.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il sestile lunare vi aiuta a esprimere i vostri sentimenti. Ravvivare il fuoco nella coppia è piuttosto facile, vi basterà giocare un po’. Prendetevi il vostro tempo, ritagliandovene per stare da soli con chi amate. Non potrà che ringraziarvi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non prendetevi troppi impegni, dato che avete già molte visite da fare. Tra un parente e l’altro, di tempo per il relax non ne rimane molto. L’assortimento di dolciumi è già finito? Dovrete rimediare con una ricetta dell’ultimo minuto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Eliminate il complesso di inferiorità della congiunzione della Luna con Saturno, con una bella dose di fiducia nei vostri stessi confronti. Avete mille cose da fare, ma la perfetta armonia lunare con Marte vi dona la velocità necessaria.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il vostro compito è di facile esecuzione. Non per questo, non potete farlo senza metterci un po’ di creatività e di passione. Meglio così. Non scontentate i familiari che vi vogliono coinvolgere in un gioco di gruppo. E la serata si allunga.

