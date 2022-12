Oroscopo di oggi 27 dicembre 2022 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 27 dicembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Dopo i giorni di festa, non siete proprio al riparo dallo stress. Fate buon viso a cattivo gioco. Potete volgere a vostro favore una situazione. Poco piacevole all’inizio la condivisione di idee con il vostro team. Ma alla fine vi lasciate andare.

Toro. 21/4 – 20/5

Più sensibili per merito della Luna in Pesci. Non avete nemmeno bisogno di troppe parole, per capire lo stato d’animo del vostro interlocutore. Piccole coincidenze che vi consentono di risparmiare tempo e di averne per una romantica serata a due.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una persona potrebbe dire una cosa e farne tutt’altra. Restate con gli occhi ben aperti, in modo da non farvi fuorviare dalle sirene di Ulisse. Scelte non proprio facili da effettuare. Ma l’essenziale è non farvi cogliere dall’agitazione, in ogni caso.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se avete la fortuna di potervi regalare una piccola vacanza, il trigono lunare vi permetterà di godere di un tempo tutto per voi, con la mente sgombera. Con un lampo di genio risolverete un bel problema. Ben felici di assumervi questa responsabilità.

Leone. 23/7 – 23/8

Vorreste avere tutto sotto controllo. Qualcosa però potrebbe sfuggirvi: una piccola svista è tollerabile, due sarebbero forse già troppe. Difficile farsi ascoltare in mezzo alla confusione. Se dovete parlare, scegliete un posto più tranquillo.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna in Pesci che vi rema contro non vi farà giudicare senza pregiudizi qualcuno con cui avete rapporti. Magari contate fino a tre! Se avete scelto voi la compagnia per il Natale, fate prendere al partner la decisione sul Capodanno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Astrazioni poco comprensibili a cui potete rimediare con un taglio netto. Troppe parole vi portano via l’energia che vi occorre per altro. Sopperite a un volo teorico, dimostrando in pratica quanto sapete fare e mettete a tacere ogni critica.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se conoscete l’origine di un disagio interiore, riuscirete a cogliere nel segno e a eliminarlo sul nascere, grazie all’eclettica Luna in Pesci. Sensibilità a fior di pelle. Potrebbe essere sia un bene che un male. Esiste il rischio di venire feriti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Troncate sul nascere una discussione farraginosa che servirebbe a poco. Difficile trovare la strada, con la dubbiosa Luna nel mutevole Pesci. Conoscete bene gli argomenti sui quali fare la relazione. Ma occorre sviscerare meglio punto per punto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’ottimo sestile Sole-Luna dilegua da voi i dubbi. Chiara è la via, ed è anche chiaro con chi la volete percorrere e chi preferireste evitare. Vi lasciate cullare da un sentimento di armonia che provate nei confronti di una persona speciale.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna ormai vi ha lasciato con un po’ di amaro in bocca. Lieve calo energetico, ma nulla di rilevante. Preoccupazioni da placare subito. Nel lavoro potreste dare di più, ma se siete tra i fortunati ad avere qualche giorno di relax, riposatevi!

Pesci. 20/2 – 20/3

La visita della Luna e i suoi ottimi rapporti con il Sole si riverberano in ogni campo della vita. Se avete litigato con qualcuno, è il caso di fare pace. Basate le vostre scelte sulle emozioni che queste vi donano. Preferite solo le vibrazioni in armonia

