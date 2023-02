Oroscopo di domani 7 febbraio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 7 febbraio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 7 febbraio

Ariete. 21/3 – 20/4

Oggi i progetti di gloria si incagliano nei fondali della quotidianità. Tipica situazione dei giorni feriali: l’agenda è strapiena di incombenze poco esaltanti. La Luna porta ad abbandonarvi al relax, e nemmeno l’energico Marte riuscirà a scuotervi dal torpore.

Toro. 21/4 – 20/5

Anche il martedì vi chiama al dovere e con la Luna in trigono, sarà accontentato. Meno felici voi che dopo la baraonda del weekend avreste bisogno di riposo. L’essenziale è procedere per gradi, dando alla mente il tempo di connettersi con gli impegni non rimandabili.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il vostro Marte si destreggia abilmente fra grane di famiglia e contrattempi lavorativi. Ovvio che il programma per la serata sarà un divano su cui crollare. Il giudizio degli altri è irrilevante, specie se viene da persone che non sanno chi siete veramente.

Cancro. 22/6 – 22/7

Efficienti sul lavoro. Affrontate la mole di appuntamenti con l’atteggiamento giusto: un’incombenza alla volta, procedete con ordine e metodo. Un momento di buona resa professionale, e in premio una serata tutta da dedicare ai vostri hobby.

Leone. 23/7 – 23/8

Avete parecchio da fare e non ci siete per nessuno. Gli altri se la sbrighino da soli, soprattutto il collaboratore che conta sempre sul vostro aiuto. Le finanze potranno riservare qualche buona opportunità, ma valutatele con calma e con giudizio.

Vergine. 24/8 – 22/9

Luna protagonista nel vostro segno alle prese con Marte, che con qualche imprevisto testa la vostra proverbiale pazienza. Complimenti per il self-control! Importante in ogni situazione è agire secondo il vostro giudizio. Chi meglio di voi sa cosa vi va bene.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Attività eque e solidali. Questo sembra essere il bisogno che emerge alla coscienza. Fate qualcosa per gli ultimi in modo concreto e organizzato. Specie il lavoro di routine è il miglior antidoto contro gli stati d’ansia. Senza correre arriverete lontano.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Ecco servita su un piatto d’argento una giornata che si prende a cuore le amicizie e vi ricorda che ci sono presenze sincere su cui contare. La Luna in sestile vi dimostra con i fatti che alcuni atteggiamenti diffidenti non hanno ragione di esistere.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna scorbutica alta nel cielo disarmonica a Marte vostro dirimpettaio minaccia di generare malintesi ed equivoci. Badate a quel che fate! Il sistema immunitario è in cassa integrazione: risparmiate le energie per far quadrare i conti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il trigono della Luna vi aiuta a vivere la settimana con la disposizione di spirito giusta. Settori privilegiati: il lavoro autonomo e lo studio. Idee valide e realizzabili. Un carico di opportunità da sfruttare, se desiderate un cambiamento.

Acquario. 21/1 – 19/2

A pesarvi non è tanto il dovere quanto la routine. Simile al fumo negli occhi, non vi fa vedere i vantaggi di un martedì “normale”. Piccoli segreti non vi fanno dormire tranquilli? Teneteli per voi, se non siete ancora pronti per rivelarli.

Pesci. 20/2 – 20/3

Luna opposta sfavorevole a Marte. Il motore della coppia si “ingrippa” per una palese mancanza di fiducia. Lubrificatelo con olio di tenerezza. Qualche diavolo per capello, ma la solidarietà dei colleghi si rivela un efficace rimedio antistress

© Riproduzione riservata