Salvini: 10 miliardi per il reddito di cittadinanza? Ce ne sono 8

"Se la matematica non è un'opinione, se ci sono 7-8 miliardi per la Fornero, ce ne sono 8 per il reddito". Lo ha detto a Radio Anch'io il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a cui è stato chiesto se ci sono 10 miliardi in manovra per il reddito di cittadinanza.

Salvini ha risposto che per le due misure principali, reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia di M5s, e abolizione della Fornero, cavallo di battaglia della Lega, la cifra ammonta a 16 miliardi, comprensivi anche di altri interventi.

"Per quello che riguarda la legge Fornero, a seconda di quanti sceglieranno di andare in pensione nel 2019, la spesa varia tra i 7 e gli 8 miliardi di euro - ha detto Salvini -. Se per il superamento della Legge Fornero ci saranno 7 miliardi, allora 9 andranno al reddito di cittadinanza, che comprende l'aumento delle pensioni di invalidità, il quoziente familiare, il premio per le famiglie numerose. Se invece destineremo 8 miliardi per il superamento della legge Fornero, allora ce ne saranno 8 per il reddito di cittadinanza".

