Manovra, Di Maio allontana le voci: "Smentisco una riduzione del deficit"

"A nome del governo smentisco che si sia pensato a una riduzione del deficit che resta al 2,4%. Se dovessimo ridurlo non avremmo la riforma alla Fornero, il reddito di cittadinanza". Lo puntualizza il vicepremier Luigi Di Maio. Ai cronisti fuori Palazzo Chigi dice di di accogliere "il responso di Moody's con un grande sorriso, ce l'aspettavamo: ad ogni modo si parla di un Italia con un risparmio solido".

Sul 'fronte condono' sembra essere tornato il sereno: "Ora smettiamola con il dire che c'è panna montata. Non la buttiamo in caciare, togliamo di mezzo il condono per gli evasori e andiamo avanti. Ci fa molto piacere e siamo felici del no della Lega al condono. Sono amici ritrovati", ha aggiunto.

"Oggi c'è un importante Consiglio dei ministri in cui chiariremo la questione del condono - ha detto ancora Di Maio -: daremo due copie del testo a Salvini, così non si sbaglierà più: l'articolo 9 non è mai stato letto. Ma ora smettiamola e andiamo avanti senza condono".

Dal canto suo Salvini assicura: "Alla Lega non interessa nessun condono, nel contratto si parla di saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia solo per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi e non è riuscito a pagare tutto. Manteniamo gli impegni, rispettiamo il contratto e aiutiamo gli Italiani onesti, noi saremo felici e contenti".

E Di Maio è arrivato a Palazzo Chigi, dove si trova già il premier Giuseppe Conte. In precedenza era giunta Laura Castelli, sottosegretario all'Economia. Anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria è arrivato a Palazzo Chigi. Anche il vicepremier Matteo Salvini è a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri che ha all'ordine del giorno l'esame del decreto fiscale e la risposta alla lettera Ue con i rilievi sulla manovra.

© Riproduzione riservata