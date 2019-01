Reddito di cittadinanza, ultima bozza: platea di 4,9 milioni di beneficiari

La platea di beneficiari del reddito di cittadinanza sarà di 4.916.786 persone, pari a 1,73 milioni di nuclei familiari. Lo si legge nell'ultima bozza della relazione di accompagnamento all'atteso decreto sul reddito di cittadinanza.

Intanto Dario Galli, vice ministro del ministero dello Sviluppo Economico, annuncia che "tra oggi e domani dovrebbe uscire il testo".

Sul contributo interviene su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "Follia reddito di cittadinanza: agli stranieri residenti in Italia da 10 anni, sì; agli italiani che tornano in Patria dopo aver lavorato all'estero, no. Insomma il reddito di cittadinanza senza cittadinanza agli stranieri, ma niente reddito di cittadinanza a chi ha la cittadinanza italiana. Ma siamo matti?".

Critiche anche dal senatore Pd Dario Parrini, capogruppo dem in commissione affari costituzionali: "Sono dei fenomeni. Un diritto che, se spetta a troppi, diventa più piccolo, non è un diritto, è una colossale presa in giro. Il reddito di cittadinanza versione 5S questo è: una colossale presa in giro oltre che un errore. #ImbroglioniPolitici".

