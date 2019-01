Sciolti i nodi per quota 100 e reddito cittadinanza. Tfr immediato per tutti i dipendenti pubblici

Il vertice di maggioranza riunito questa mattina ha sciolto gli ultimi nodi relativi al decretone. Palazzo Chigi fa sapere che ci sono tutte le risorse per quota 100 e per reddito di cittadinanza, e il Consiglio dei ministri convocato per stasera alle 18 potrà varare il provvedimento.

Via libera anche agli stanziamenti per tfs (tfr degli statali) anticipato per tutti e per il fondo volo Alitalia.

Con il decreto sull'introduzione della cosiddetta Quota 100 ci sarà il trattamento di fine servizio «immediato per tutti i dipendenti pubblici ("quotisti" e non). Stop al differimento».

Lo dice il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno in un Tweet. Non si precisa se si tratta dell’intera quota.

Esulta Di Maio: 'Un giorno importante, ripaga anni di battaglie del M5s.

