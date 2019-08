Crisi di governo, Mattarella: "Nuove consultazioni martedì. Occorre soluzione veloce"

"Ci saranno nuove consultazioni da martedì". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al termine della seconda giornata di consultazioni.

"Nelle consultazioni - dice il Capo dello Stato - mi è stato comunicato che sono state avviate iniziative per un'intesa per un nuovo governo. Il Presidente della Repubblica ha il dovere di non precludere l'espressione maggioritaria del

Parlamento. Al contempo, ho il dovere di richiedere, nell'interesse del Paese, decisioni sollecite. Nuove consultazioni

inizieranno marted' prossimo per assumere le decisioni necessarie".

