Crisi di governo, Conte: "Con la Lega stagione chiusa. Mio bis? Contano i programmi, non gli uomini"

«Quella con la Lega è un’esperienza politica che io non rinnego» ma «è una stagione politica chiusa che non si potrà riaprire più per quanto mi riguarda». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al G7 di Biarritz, confermando l'impossibilità di un riavvicinamento con il partito di Matteo Salvini.

«Non credo sia una questione di persone, ma di programmi», ha aggiunto Conte rispondendo a una domanda sulla sua disponibilità a presiedere un nuovo governo. «Posso augurarmi per il bene del paese -ha aggiunto - che i leader lavorino bene e lavorino insieme. Credo di poter indicare quali siano i temi di cui il Paese ha bisogno. Uomini e persone sono secondari».

Il premier Conte ha sottolineato che «avendo maturato un’esperienza diretta di governo, credo di poter indicare quali siano i temi, e quali siano le soluzioni di cui il Paese ha bisogno. Abbiamo detto dell’economia circolare, abbiamo detto che dobbiamo lavorare per riformare il Paese e disegnarlo oggi come lo vogliamo fra qualche decennio. Lo costruiamo oggi: piano di investimenti molto più robusto, dobbiamo lavorare per rendere il Paese sempre meno permeabile alla corruzione. Un grande progetto riformatore, è questo quello di cui ha bisogno il Paese».

