Crisi di governo, Zingaretti: "Discontinuità e mi auguro non esista ipotesi del doppio forno"

«Io mi auguro che non esista dopo tutto quello che è successo l’ipotesi di un doppio forno, e ho fiducia che non sia così, perchè altrimenti sarebbe una cosa molto grave dal punto di vista della trasparenza della politica». Così il segretario nazionale del Partito democratico, Nicola Zingaretti, rispondendo alle domande dei giornalisti sull'ipotesi di una doppia trattativa tenuta aperta dal Movimento 5 Stelle, che oltre al Pd guardi anche ad un nuovo accordo con la Lega.

«Noi crediamo che sia importante aprire con tutte le nostre forze una nuova fase politica, è necessario dare vita ad un governo di svolta, per il lavoro, la crescita, lo sviluppo, che affronti la situazione politica con un nuovo modello per aprire una nuova stagione. Per questo abbiamo chiesto un governo in discontinuità con quello che ci ha visto tra gli oppositori». Così il segretario del Partito Democratico e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, arrivando ad Amatrice per presenziare alla cerimonia di anniversario del terzo anno della tragedia del 2016. «Per quanto riguarda i punti programmatici presentati dalle controparti siamo disponibili e aperti ad ogni tipo di confronto - ha proseguito Zingaretti - oggi e domani il Nazareno è aperto, e continueremo a lavorare per cercare di aprire una nuova stagione politica».

«Serve una nuova fase politica, che sia in discontinuità con un’esperienza, quella degli ultimi 15 mesi, che numeri alla mano non può certo essere considerata positiva». Ha detto Zingaretti. A chi chiede poi al leader dem se sia vero che Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle continuano a chiedere un Conte bis, Zingaretti risponde: «Questo dovete chiederlo a loro».

© Riproduzione riservata