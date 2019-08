Crisi, incontro M5s-Pd in un "clima costruttivo". Taglio parlamentari e legge di bilancio sul tavolo

«Non ci sono problemi insormontabili» è l’sms inviato da uno dei membri della delegazione Pd dopo la riunione che apre la trattativa con M5s. «La riunione si è svolta in un clima positivo e costruttivo, che ci fa ben sperare sulle prospettive». Lo afferma il capogruppo Pd Andrea Marcucci al termine dell’incontro con la delegazione M5S.

«C'è stata un’ampia convergenza sui punti dell’agenda ambientale e sociale. C'è un lavoro molto serio da fare sulla legge di bilancio, sulle priorità». Lo afferma il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio al termine dell’incontro con la delegazione M5S. «Noi predisporremo i dossier necessari per un’interlocuzione su tutti temi dell’agenda programmatica, attendiamo un passaggio dai vertici delle due forze politiche. Vogliamo essere già operativi dalle prossime ore». Lo afferma il vicesegretario Pd Andrea Orlando. «Abbiamo chiesto al Movimento 5 stelle chiarezza» sul fatto che quella con il Pd sia «l'unica interlocuzione» in campo. «Loro riconoscono questa esigenza e hanno detto che porranno il tema e riporteranno questa condizione» ai vertici M5s ha detto Orlando.

«C'è stato un clima costruttivo. Il M5S ha posto sul tavolo il taglio dei 345 parlamentari, per noi è un punto fondamentale e propedeutico. Servono garanzie su questo aspetto». Lo affermano fonti del M5S al termine dell’incontro con la delegazione del Pd. Al tavolo si sono seduti per M5s i capigruppo con i vice: D’Uva, Patuanelli, Silvestri e Perilli. Per il Pd Orlando, Marcucci e Delrio.

«Noi siamo sempre stati e rimaniamo a favore del taglio dei parlamentari. Siamo disponibili a votare la legge ma riteniamo che vada accompagnato da garanzia costituzionali e da regole sul funzionamento parlamentare. E' questo il senso del calendario che siamo disponibili a costruire insieme e in tempi rapidi». Lo dichiarano in una nota il vicesegretario vicario del Pd Andrea Orlando e i capigruppo di Senato e Camera, Andrea Marcucci e Graziano Delrio.

