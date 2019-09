Nuovo governo Pd-5stelle, Salvini: "Il tempo è galantuomo, alla fine vinceremo noi"

Nasce il nuovo governo targato Pd e 5stelle e con esso nascono polemiche e dichiarazioni di sostegno al nuovo esecutivo.

«Un governo nato tra Parigi e Berlino e dalla paura di mollare la poltrona, senza dignità e senza ideali, con persone sbagliate al posto sbagliato», dichiara l'ex vice premier Matteo Salvini. «Lavoriamo come e più di prima, non potranno scappare dal giudizio degli italiani troppo a lungo: siamo pronti, il tempo è galantuomo, alla fine vinceremo noi».

"Garanzie a Salvini sul voto? "Io non ho dato nessuna garanzia a Salvini come è ovvio che sia. Scopro dalle fonti di Mentana che ci sarebbe stato un altro tipo di colloquio...io non credo nè agli uni nè agli altri. Questo è un momento nel quale è importante l’interesse dell’Italia e degli italiani", ha detto il senatore del Pd Matteo Renzi intervistato allo speciale Tg La7. «Secondo me Salvini è più facile che abbia un pò di Maalox che non di pop-corn» ha aggiunto a Sky TG24 rispondendo a chi gli chiedeva se secondo lui il leader della Lega in questo momento stia mangiando i pop-corn.

«Coinvolgere i cittadini nelle scelte della politica è possibile». Davide Casaleggio, 43 anni, presidente dell’Associazione Rousseau, in una intervista all’Agi si dice estremamente soddisfatto della consultazione on line, che ha dato il via libera al governo Conte 2 tra M5s e Pd. «Se negli ultimi 10 anni ci fossimo lasciati influenzare da previsioni e pareri di tuttologi e sedicenti esperti che affollano i talk show nostrani, probabilmente oggi il Movimento 5 Stelle non sarebbe la forza di maggioranza di questo nuovo Governo e non avremmo mai realizzato una piattaforma come «Rousseau» che ieri ha permesso a quasi 80.000 iscritti, un italiano su 700, di contribuire alla scrittura della storia del nostro Paese. Abbiamo dimostrato che coinvolgere i cittadini nelle scelte della politica è possibile».

«Sia per quanto riguarda il programma che per la composizione, il governo ha scelto di guardare prevalentemente a sinistra. Vi sono nomi di indubbia garanzia per tutti, a partire dai ruoli di più alto valore simbolico, come al Ministero degli Interni e della Difesa. Mi auguro che i miei timori si manifestino infondati nel corso del cammino dell’esecutivo». Lo dice in una nota Pier Ferdinando Casini, senatore del Gruppo Per le autonomie.

"L'Italia adesso ha un governo Salvini free". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nel corso di un incontro, a Palazzo delle Aquile, con Claus Peter Reisch, comandante della nave Eleonore della Ong Lifeline. "I decreti sicurezza - ha aggiunto - ci hanno fatto vergognare di essere italiani. Mi auguro che questo governo cambi rotta. Spero che il nuovo governo sia rispettoso della costituzione e dei diritti umani".

