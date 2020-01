Elezioni regionali in Emilia Romagna, alle 12 affluenza raddoppiata rispetto al 2014

Alle ore 12 l’affluenza alle urne per le elezioni regionali in Emilia Romagna è stata del 23,44%, più che raddoppiata rispetto al 10,77% alla stessa ora nella precedente consultazione di riferimento nel 2014. Lo rileva il Viminale.

Il dato delle precedenti elezioni regionali - il 23 novembre 2014 - in Emilia Romagna segnò un record negativo con una bassissima affluenza alle urne, che era stata alle 12 del 10,77%. Al termine delle votazioni, la cifra definitiva dell’affluenza raggiunse appena il 37,67%.

Le elezioni si erano svolte in un clima di polemiche che videro al centro di una bufera giudiziaria la precedente giunta regionale. Lo stesso presidente uscente di allora, Vasco Errani, si era dimesso il 23 luglio 2014 dopo la condanna in appello per falso ideologico nell’inchiesta 'Terremerse'. Errani fu poi assolto con formula piena due anni dopo perché «il fatto non sussiste».

