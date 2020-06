Ponte sullo Stretto, la ministra De Micheli: "Decisione tra qualche mese"

Sul ponte sullo Stretto di Messina è in corso un «approfondimento» che «richiede un’attenta valutazione delle problematiche tecnico - costruttive, delle ricadute occupazionali, ambientali e trasportistiche e, più in generale, degli esiti di una puntuale analisi costi/benefici. A questo segiuirà una compiuta verifica e valutazione dell’opera da parte di tutte le forze politiche e dei territori interessati».

Lo ha detto la ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli in question time al Senato, aggiungendo che «al termine di questa analisi, che potrà durare qualche mese, potrà essere assunta la decisione relativa all’eventuale realizzazione dell’opera e conseguentemente al finanziamento complessivo».

Il tema del Ponte è tornato al centro del dibattito da alcune settimane: esponenti del governo e anche dell'opposizione che si sono schierati a favore del progetto. Il ministro Franceschini, qualche giorno fa, ha ribadito la sua convinzione che l'alta velocità debba arrivare in Sicilia e per farlo è essenziale il ponte. Anche Matteo Salvini ha espresso la sua approvazione all'opera e ancora prima era intervenuto l'ex premier, Matteo Renzi, per sostenere la costruzione del Ponte.

© Riproduzione riservata