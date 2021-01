Crisi di governo: nasce in Senato il gruppo Europeisti Maie-Cd

Si è ufficialmente costituito al Senato il nuovo gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico. Ne fanno parte i senatori Maurizio Buccarella, Adriano Cario, Andrea Causin (vice presidente), Saverio De Bonis, Gregorio De Falco, Raffaele Fantetti (presidente), Gianni Marilotti, Ricardo Merlo, Mariarosaria Rossi e Tatjana Rojc. Lo ha annunciato nell’Aula di Palazzo Madama il presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

Si tratta di dieci parlamentari. Fantetti sarà il presidente del gruppo, Causin il vice presidente. Merlo chiede che anche il nuovo gruppo parlamentare venga convocato al Colle per le consultazioni. E "al presidente della Repubblica - assicura - avanzeremo la proposta di un nuovo governo Conte, perché è lui il nostro punto di riferimento".

Non aderisce la senatrice Sandra Lonardo

"Non avevo rifiutato la proposta in sè, ma poi ho scoperto che il gruppo si sarebbe chiamato Maie-Centro democratico con una particolare attenzione quindi a una forza politica esistente come quella di Tabacci. Non ho niente contro di lui e il Cd ma io sono di una componente diversa. A quel punto il progetto non mi convinceva e non ho aderito". "Ho proposto di togliere il nome Cd tornando solo al Maie o di aggiungere 'Noi campani' (lista e associazione politica fondata dal marito Clemente Mastella per sostenere il centrosinistra in Campania, ndr) a cui tengo molto - aggiunge - ma non è stato così. Comunque auguro lunga vita a questo gruppo". La senatrice ribadisce comunque il proprio sostegno all'attuale maggioranza. E dicono no i parlamentari di 'Cambiamo-Idea' Gaetano Quagliariello e Paolo Romani e dell'Udc con Antonio De Poli.

Lo scenario della crisi

Mostrare un progetto politico, una prospettiva, un orizzonte più largo. E' il tentativo di Giuseppe Conte di non rassegnarsi ai numeri. In Senato i suoi pontieri lavorano perché si materializzi in tempo per le consultazioni quel nuovo gruppo che dia legittimità politica al tentativo di un incarico "ter". "Liberaldemocratici e ambientalisti europeisti", è il nome ipotizzato per il gruppo, mentre il premier dimissionario via Facebook lancia l'ultima chiamata ai responsabili 'in sonno'. Ma anche a Matteo Renzi: a lui sembra tirare 'l'amo' della riforma costituzionale con la sfiducia costruttiva.

In una prospettiva di legislatura, il premier apre a tutti coloro che ci stanno. Con un'apertura che prova a rimettere insieme e motivare una maggioranza che in Consiglio dei ministri e nelle segreterie dei partiti si mostra ancora compatta, ma che in Parlamento inizia a mostrare tentennamenti sul nome del presidente del Consiglio. E con una postilla 'istituzionale', sull'augurio che l'Italia rialzi la testa "al di là di chi la guiderà", che le fonti parlamentari più maliziose leggono già come una disponibilità a un passo di lato. La strada del reincarico, nel giorno delle dimissioni, appare in salita. Lo si avverte nel pessimismo che serpeggia tra i ministri e nei gruppi di maggioranza, tra le cui fila nomi diversi da Conte circolano anche come antidoto alla paura delle urne. A dar corpo ai timori è l'atteggiamento critico con cui la delegazione di Italia viva si presenta al Quirinale. Le carte restano coperte, come del resto quelle di tutti i giocatori della partita per il nuovo governo. Ma la critica di Renzi a Conte, nelle aule parlamentari e in tv, è stata così distruttiva che gli (ex) alleati non mostrano dubbi sul fatto che il senatore di Rignano, se potesse, al Quirinale indicherebbe il nome di un altro premier. Lui per ora inverte l'onere della prova e sfida Conte a mostrare di potersi riprendere Iv in maggioranza. La condizione è "cambiare nel metodo e nel merito". Come a dire: un ruolo di Conte ridimensionato rispetto ai partiti della sua maggioranza e pari peso di Iv.

Se Mattarella darà al premier uscente un reincarico, si aprirà per il premier una partita assai difficile, sul programma e sulla squadra. A Palazzo Chigi si lavora fino all'ultimo, in asse con i pontieri di Pd e M5s, per allargare e sminare. L'obiettivo, finora mancato, è rendere Renzi non indispensabile al Senato. Nei corridoi parlamentari si ragiona però già del piano B, se al Quirinale una maggioranza così chiara per Conte non dovesse emergere. Il primo passo, secondo i rumors, sarebbe tentare la via di un nome M5s: si citano Stefano Patuanelli (super-contiano, in chiave alleanza col Pd), Roberto Fico (figura istituzionale, lascerebbe il posto a una personalità come Dario Franceschini), Luigi Di Maio (che da tempo viene citato come prima scelta di Renzi ma a più riprese ha smentito). Far uscire nomi ora è un modo per bruciali, dicono da Iv. Mentre dal M5s assicurano che la linea è unitaria sul nome di Giuseppe Conte. Ma nei gruppi pentastellati - già profondamente divisi sul ritorno di Renzi - sembra prendere corpo il fronte di chi non intende "consegnarsi" a Conte, anche in prospettiva futura. Anche dal Pd liquidano come voci infondate le ipotesi che si fanno su nomi come Dario Franceschini, Lorenzo Guerini, Roberto Gualtieri. "Non siamo noi a dare le carte - taglia corto una fonte Dem - in Parlamento i nostri gruppi valgono meno del 15% alla Camera e al Senato".

Ma intanto la prospettiva "europea" fa tirare in ballo anche nomi finora fuori dalla mischia come David Sassoli o Paolo Gentiloni. I nomi di Marta Cartabia, Carlo Cottarelli o Luciana Lamorgese si fanno in una prospettiva elettorale, se le consultazioni dovessero fallire. E poi c'è chi cerca di immaginare un premier costruito su misura di una maggioranza Ursula, che includa anche Forza Italia e qui tornano i nomi dei 'dialoganti' Franceschini e Guerini. Ma sono temi del dopo, come anche il totonomi di un Conte ter con dentro anche Renzi ministro. Il primo giro di consultazioni si farà sull'ipotesi del "ter": le delegazioni Pd, M5s e Leu faranno sicuramente il suo nome. Se fallisse, si aprirebbe la partita per un premier o una maggioranza alternativa. O, dice un sottosegretario Dem, più probabilmente la via delle urne, con Conte leader di un'alleanza contrapposta a quella di Salvini e Renzi ai margini.

