Calenda: se Draghi indisponibile come premier mi candido io

VERSO IL VOTO

Oggi servirebbe un governo Draghi bis con una forte componente riformista. Ma un Paese non si può fermare solo a una persona per cui se Draghi domani dicesse "non sono disponibile", allora mi candiderei io». Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda.