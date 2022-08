Elezioni, Berlusconi candidato nel collegio uninominale a Monza. Renzi capolista a Milano

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi sarà candidato al Senato nel collegio uninominale della "sua" Monza, città dove ha portato la squadra di calcio a conquistare la serie A. Questo oltre alle candidature come capolista, che dovrebbe essere in cinque regioni.

Sarà invece capolista al Senato nel proporzionale a Milano (e probabilmente Monza) Matteo Renzi per la lista Azione-Italia Viva. Mentre nel proporzionale alla Camera potrebbe essere capolista a Milano o a Brescia Mariastella Gelmini. A Milano a contenderle il primo posto potrebbe esserci il deputato Enrico Costa. E resta l’incognita della possibile candidatura dell’ex sindaco Gabriele Albertini.

A Roma nell'uninominale possibile sfida Calenda-Bonino

In uno dei collegi uninominali di Roma per il Senato potrebbe profilarsi una sfida diretta tra i due ex alleati, Emma Bonino (nella coalizione di centrosinistra insieme al Pd) e Carlo Calenda, leader di Azione che corre insieme a Matteo Renzi. Il collegio sarebbe il Lazio Uninominale 02, che comprende moltissimi territori tra cui il centro di Roma, Testaccio e Parioli. Nelle liste del PD ad oggi appare designato alla «coalizione» e la destinataria dovrebbe essere Bonino.

