Meloni: "Reddito di cittadinanza fallimento totale". E parte il toto-nomi: Nordio e Tremonti con Fdi

"Il reddito di cittadinanza è stato un fallimento totale, nonostante abbia avuto per lo Stato un costo esorbitante pari a circa 9 miliardi l’anno. Stendendo un velo pietoso sulle migliaia e migliaia di truffe che ha generato, ha fallito come strumento di lotta alla povertà che doveva essere abolita e invece ha raggiunto i massimi storici e ha fallito come misura di politica attiva del lavoro". Lo afferma la leader di Fdi, Giorgia Meloni, in un videomessaggio su facebook in cui dice: "Vogliamo sostituirlo con uno strumento a tutela dei soggetti effettivamente fragili: disabili, over 60 e famiglie con minori a carico privi di reddito. Un cittadino che può lavorare, deve essere aiutato a trovare un posto di lavoro, perché l’unico modo per sconfiggere veramente la povertà è il lavoro, non l’assistenzialismo dello Stato".

Intanto, Fratelli d'Italia, insieme agli altri alleati della coalizione, sta lavorando alle liste per le elezioni del 25 di settembre. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Corriere, sarebbero certi i nomi di Carlo Nordio, Giulio Terzi di sant'Agata e Giulio Tremonti.

Un posto in lista dovrebbe trovarlo anche il presidente uscente della Regione Siciliana Nello Musumeci. In casa Forza Italia non dovrebbe ricandidarsi Adriano Galliani, mentre sulla composizione delle liste il coordinatore nazionale Antonio Tajani ha sottolineato che ci saranno "sacrifici" anche tra le fila azzurre per la presentazione delle liste.

© Riproduzione riservata