Attacco al presidente della Repubblica, Salvini: 'Mattarella ha il rispetto mio e della Lega'

"Nessuna polemica col presidente Mattarella, il presidente ha il rispetto mio e della Lega". Così il vicepremier Matteo Salvini questa mattina ad Agorà su Rai3 dopo la polemica di ieri divampata a causa dell'attacco frontale al capo dello Stato da parte del senatore Borghi in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. "Se il presidente pensa davvero che la sovranità sia dell’Unione europea invece che dell’Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi, perché la sua funzione non avrebbe più senso", aveva twittato Borghi.

Salvini ha poi aggiunto di non di aver ricevuto una telefonata dalla premier Meloni dopo il tweet di Borghi. "Non c'è stata nessuna telefonata", ha affermato. "Metto a disposizione il mio telefonino. Con Giorgia ci sentiamo spesso, non per parlare di polemiche ma per costruire", ha affermato il segretario leghista ad Agorà.

Schlein: grave silenzio di Meloni sull'attacco a Mattarella. Oggi Salvini si arrampica sugli specchi