Governo battuto: FI vota con l’opposizione sul canone Rai, la Lega si "vendica" sulla sanità in Calabria

La tenuta della maggioranza è messa a dura prova da una serie di tensioni interne che stanno paralizzando il governo. In meno di 24 ore, il Senato è stato teatro di due votazioni che hanno sancito divisioni profonde all’interno della coalizione: prima Forza Italia ha votato con l’opposizione sul canone Rai, poi la Lega ha risposto affossando un emendamento sulla sanità calabrese firmato dal senatore azzurro Claudio Lotito.

Prima frattura: Forza Italia vota con l’opposizione

La giornata è iniziata con un vero terremoto politico in commissione Bilancio, dove Forza Italia ha deciso di schierarsi con l’opposizione sull’emendamento al decreto fiscale riguardante il canone Rai. Un gesto inatteso, che ha lasciato il governo in minoranza e alimentato accuse incrociate tra gli alleati di maggioranza.

Per il Carroccio e Fratelli d’Italia, il voto di Forza Italia rappresenta un tradimento della coesione necessaria per portare avanti le riforme promesse agli italiani. Tuttavia, secondo fonti vicine agli azzurri, questa mossa sarebbe una risposta a settimane di marginalizzazione nelle decisioni governative, percepite come monopolizzate da Fratelli d’Italia.