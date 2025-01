Meloni sente Biden: "Grazie per la straordinaria collaborazione". Solidarietà della premier per Los Angeles

Al presidente degli Stati Uniti la premier "ha trasmesso il profondo ringraziamento e apprezzamento per la straordinaria collaborazione intrattenuta nel quadro delle eccezionali relazioni bilaterali e su tutti i temi di politica internazionale, come confermato anche nell'ambito della Presidenza italiana del G7. Al riguardo - viene spiegato -, Biden ha voluto ricordare, in particolare, l'importanza del risultato raggiunto con l'accordo per l'erogazione a favore dell'Ucraina di prestiti per 50 miliardi di dollari, a valere sui profitti derivanti dai beni sovrani russi immobilizzati".

Joe Biden ha parlato con la premier italiana Giorgia Meloni per esprimere i suoi ringraziamenti per il ruolo dell'Italia come leader nel G7, nella Nato e nell'Unione europea. Il presidente americano ha espresso apprezzamento a Meloni per il sostegno dell'Italia al popolo ucraino. I leader hanno affermato l'importanza e la forza dei rapporti tra Usa e Italia .

L'ultimo sgambetto a Trump sui migranti

Joe Biden fa l'ultimo sgambetto a Donald Trump estendendo le protezioni contro l'espulsione a centinaia di migliaia di persone provenienti da Sudan, Ucraina e Venezuela, così da rendere impossibile per il presidente eletto rimpatriarle. Lo riporta il New York Times.

L'estensione dello status di protezione temporanea, come è chiamato il programma, consente agli immigrati di rimanere nel paese con permessi di lavoro e uno scudo dall'espulsione per altri 18 mesi dalla scadenza della loro attuale tutela in primavera. Per decenni, sia amministrazioni democratiche che repubblicane hanno protetto i cittadini provenienti da Paesi in crisi e nei quali non fosse sicuro tornare. Biden ha ampliato la lista aggiungendovi l'Ucraina, dopo l'invasione della Russia, Venezuela e Haiti. Nel suo primo mandato, Trump ha revocato lo status a circa 400.000 persone provenienti da El Salvador e da altri paesi, sostenendo che le condizioni erano cambiate e che la protezione non era più necessaria. La mossa è stata contestata in tribunale e non ha avuto effetto, ma si prevede che ci riproverà durante il suo secondo mandato, come parte della sua promessa di condurre deportazioni di massa.