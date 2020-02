Festival al via, ogni giorno uno speciale sulla Gazzetta del Sud in edicola

La “Gazzetta del Sud” a... Sanremo. Un’edizione speciale del Festival, la settantesima, meritava un’attenzione speciale per i lettori di “Gazzetta”: quattro inviati, tre pagine al giorno a partire da domani, il racconto di ciò che accade dentro e fuori l’Ariston, le pagelle dei cantanti in gara, le immancabili polemiche, le curiosità, la lettura più ironica dell’evento nazional-popolare per eccellenza, le voci di siciliani e calabresi protagonisti a Sanremo.

In un Festival che, quest’anno ancor più che in passato, è intriso di sicilianità, dallo stesso Amadeus a Fiorello, da Diletta Leotta a Levante e al messinese Alberto Urso, uno dei grandi favoriti della vigilia.

Ed è calabrese, con origini messinesi, il “deus ex machina” del festival, l’agente di Amadeus (ma anche di altri personaggi illustri, come Roberto Benigni, uno dei superospiti del Festival) Lucio Presta, di cui domani pubblicheremo un’intervista in esclusiva. Tutto Sanremo, sotto i riflettori e dietro le quinte, fino a domenica, sulle pagine di “Gazzetta del Sud”. Perché Sanremo è Sanremo...

