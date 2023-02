Festival di Sanremo non più alla Rai? Il Comune: valuteremo l'offerta di un'altra "cordata"

«La valutazione per la gestione di un festival come questo non può essere fatta a fronte di una proposta arrivata poche ore fa. E’ una valutazione da fare al momento opportuno, con gli uffici opportuni, di certo non in questo momento». Giuseppe Faraldi, assessore al turismo di Sanremo, ha risposto così a una domanda sull'offerta presentata da una cordata non Rai per l’organizzazione e trasmissione del Festival di Sanremo.

Nelle scorse ore in Comune sarebbe stata protocollata una proposta per la gestione del Festival della Canzone italiana da parte di una cordata privata ancora sconosciuta.

“L’accordo con Rai scade a dicembre, è quindi il momento di pensare a un bando?”, questa la domanda arrivata in conferenza stampa al Casinò da parte di un inviato di Striscia la Notizia.

