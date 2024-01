Angelina Mango: “Fiera del mio nome, ma il mio percorso è altro”

Figlia d’arte dai grandi record (seconda ad Amici nel 2023, disco d’oro con l’album «Voglia di vivere», triplo platino per il singolo «Ci pensiamo domani», e platino per «Che t’o dico a fa’», oltre a 200 milioni di stream audio e video sulle piattaforme) Angelina Mango ha le idee chiare sulla musica e non solo. La cantautrice di Lagonegro si prepara al primo Sanremo con l’entusiasmo dei suoi 22 anni e la voglia di portare sul palco un messaggio fondamentale di libertà e ottimismo. Il suo brano «La noia» (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music Italy), scritto con Madame e Dardust, non era stato concepito per il festival, ma si è rivelato giusto al primo ascolto.

«È nato in studio dall’incontro con loro – ha detto l’artista in conferenza stampa – e quando l’ho risentito ho avuto la percezione che fosse un pezzo completo rispetto a quello che sono io ora; non lascia fuori la profondità, l’energia, la vocalità e quindi per la prima volta, ho pensato: è un brano che porterei a Sanremo. Non è stato scritto “per”, ma era perfetto nel mio immaginario». Nasce infatti da un sentire comune con Madame e da una voglia di trarre il meglio da momenti particolari della vita: «Quando una persona vive tanti alti e bassi fa fatica ad annoiarsi. Per entrambe è arrivato però il momento in cui ci siamo trovate a sentire la noia. Chi è non abituato allontana questa sensazione, ma la noia quando arriva va accolta, anche se si tratta 5 minuti, perché non è una perdita di tempo, ma tempo prezioso in più da dedicare a se stessi». Il testo invita a ballare su tutto quello che arriva di negativo nella vita, come fanno i messicani con la cumbia, il cui sound nel pezzo si unisce a sonorità contemporanee ed echi balcanici, creando un incalzante ed energico urban folk.