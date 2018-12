In sedia a rotelle, Galeazzi torna in tv e commuove: "Mi restano da fare gli ultimi 500 metri"

Torna in tv e commuove tutti Giampiero Galeazzi, ospite di Mara Venier a Domenica In.

E' la prima volta che l'ex conduttore televisivo appare in televisione, rendendo così pubblica la sua malattia che lo costringe alla sedia a rotelle. La Venier lo ha accolto in studio, abbracciandolo.

"Mi mancano da fare gli ultimi 500 metri", ha detto Galeazzi riferendosi al suo stato di salute. Ecco che la padrona di casa ha replicato: "Sono molti di più di 500".

Galeazzi oggi ha 72 anni ed è noto in tv col soprannome di Bisteccone, dovuto alla sua mole. Vanta una carriera sportiva come canottiere. Solo dopo è stato assunto dalla Rai come giornalista sportivo, prima in radio e poi in tv.

