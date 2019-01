Galeazzi torna a Domenica In, la Venier si commuove e lascia lo studio in lacrime

Dopo la puntata in onda prima di Natale in cui si era presentato in sedia a rotelle, commuovendo gli spettatori, Giampiero Galeazzi è tornato a Domenica In su Rai1 per ripercorrere alcuni momenti della carriera insieme a Mara Venier. La conduttrice, dopo avergli dedicato «In ginocchio da te», si è commossa fino a lasciare lo studio in lacrime.

«Giampiero è un amico di sempre - ha commentato Venier dopo la puntata -. Ringrazio il pubblico che tramite i social mi hanno riempito di calore. Mi sono emozionata molto perché Giampiero è nel mio cuore, ci legano emozioni forti di una vita. Questa sono io e sono felice che arrivino a casa emozioni vere, questa è la mia e nostra Domenica In».

© Riproduzione riservata