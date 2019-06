Vodafone down: non funziona in tutta Italia, impossibile chiamare e collegarsi a internet

In Italia Vodafone è colpita da un malfunzionamento che interessa sia la rete fissa sia quella mobile. Da circa un’ora il sito Downdetector sta registrando numerose segnalazioni, con picchi di oltre 8mila, che si concentrano nelle città più grandi e in particolare a Torino, Milano, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Palermo.

Numerose le segnalazioni degli utenti anche su Twitter, dove l’hashtag #vodafonedown è al numero uno tra i trending topic e scalza #RadioRadicale. Le lamentele riguardano i clienti privati e business.

Il problema ha iniziato a verificarsi intorno alle 15,40 e ha colpito tutte le tipologie di servizi: adsl, fibra, linea mobile e fissa. Impossibile quindi chiamare e collegarsi a internet.

Nessuna informazione ancora riguardo alle origini del blackout, ma il problema potrebbe essere legato ai server Dns visto che i servizi che non ne fanno uso, come ad esempio WhatsApp, funzionano ancora in alcune zone del Paese. La compagnia non ha ancora fatto annunci in merito.

Ovviamente su Twitter non mancano, oltre alle lamentele, i tweet ironici. Uno dei più diffusi è quello che fa notare come stamattina la Vodafone dal suo profilo ufficiale abbia salutato tutti i suoi clienti in questo modo: «Auguriamo una felice giornata a tutti». Ma per oggi la giornata dei clienti Vodafone non sarà proprio tra le migliori.

Subito indennizzi automatici in favore degli utenti coinvolti dal disservizio. A chiederli è il Codacons, a seguito dei malfunzionamenti sulle rete Vodafone che stanno interessando sia la rete fissa sia quella mobile in tutta Italia. «Migliaia di utenti non riescono ad utilizzare i servizi telefonici o a navigare su internet a causa del black out di Vodafone», spiega il presidente Carlo Rienzi. «Un disagio che può trasformarsi in un vero e proprio danno per chi usa il telefono fisso o mobile per lavoro o affari. Per tale motivo invitiamo formalmente Vodafone a riconoscere ai propri clienti coinvolti nel disservizio un indennizzo diretto, attraverso bonus in denaro su conti telefonici e schede ricaricabili, proporzionale al tempo in cui la rete fissa e mobile è stata inutilizzabile o ha funzionato a singhiozzo», conclude.

