Folla ai casting per Amici Vip: in fila anche Stash, Irama e Alberto Urso

E' già in moto la macchina dell'edizione numero 19 di Amici: una folla di aspiranti cantanti e ballerini sta invadendo in questi giorni gli studi Titanus a Roma per le audizioni, che quest'anno si svolgono sotto l'occhio attento degli autori, del maestro Beppe Vessicchio, di Giuliano Peparini confermato direttore artistico, ma anche di ex vincitori e artisti lanciati dal talent e ormai affermati come Stash, Irama, Alessandra Amoroso, Alberto Urso e Giordana Angi.

L'idea di coinvolgerli è stata di Maria De Filippi, che come sempre si dedica anima e corpo alla sua scuola di talenti. Una 'missione' che intende privilegiare anche rispetto alla nuova sfida di Amici vip, la versione celebrity del programma che De Filippi produrrà con la Fascino ma non condurrà: a quanto si apprende, avrebbe declinato la proposta di Mediaset di metterci la faccia, perché ritiene prioritario concentrarsi sui 'suoi' ragazzi, ai quali offrire opportunità di crescita e di successo.

Ad Amici 19, che tornerà in onda a novembre su Canale 5 con gli appuntamenti pomeridiani, sono confermati i coach Alessandra Celentano e Veronica Peparini per il ballo e Rudy Zerbi per il canto. A settembre, forse la terza settimana, partirà invece Amici vip, condotto da Michelle Hunziker: in gara personaggi del mondo del cinema, della musica, della moda che dovranno dimostrare le proprie doti artistiche sottoponendosi ogni settimana a una serie di prove in diverse discipline. A giudicarli - per decretare l'unico vincitore - sarà una giuria di esperti, in via di definizione. Niente televoto, però: il programma con ogni probabilità andrà in onda in differita, anche perché Hunziker dovrà affrontare contemporaneamente l'impegno in diretta con Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. (ANSA).

© Riproduzione riservata