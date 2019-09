Damante sul libro della ex De Lellis: "Ho sbagliato, ma certe cose scritte sono trash"

Giulia De Lellis scrive un libro per raccontare le corna subìte dal suo ex Andrea Damante e lui commenta così: "È vero ho sbagliato, ma certe cose scritte in questo libro sono davvero trash".

"Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza" uscirà il 17 settembre e mette in luce i retroscena della rottura fra i due ragazzi, ex concorrenti di Uomini e donne.

In un'intervista su Gente, il dj ha detto la sua sulla scelta di rendere pubblico certi particolari della loro storia: "Certe dichiarazioni sono state fatte solo per guadagnare un po’ di soldi che proprio non mi appartiene. Sono davvero dispiaciuto, ma preferisco non commentare. Ho fatto degli errori ma ciò che più mi dispiace è che Giulia abbia buttato via la nostra storia così, con un libro che tra l’altro non avrà scritto lei".

