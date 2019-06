Gira un video sulla Ferrari di Iannone, bufera su Giulia De Lellis: "Troppa ostentazione"

Pioggia di critiche su Giulia De Lellis dopo un video condiviso su Instagram e che sta facendo indignare i suoi fan in queste ore. Nel filmato, si vede l'influencer alle prese con il caldo in macchina mentre aspetta il suo neo fidanzato, il pilota di MotoGp Andrea Iannone.

La De Lellis si lamenta per il caldo, e per le troppe ore di viaggio. Fino a quando non inquadra l'auto dentro la quale si trova, con tanto di chiavi con il marchio Ferrari. "Sono ore, forse giorni, che sono in macchina a 68 gradi - ha detto la De Lellis -. Se Andrea non torna subito faccio un danno".

Una "ostentazione" secondo molti che non hanno gradito questo atteggiamento della De Lellis. C'è anche chi, infatti, la accusata di aver perso "la sua umiltà".

