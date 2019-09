Kate è di nuovo incinta? "L'ha rivelato Charlotte a scuola"

Quarto royal baby in arrivo, almeno stando a quello che ha detto la piccola Charlotte alle compagne di classe. Secondo quanto riportato dal magazine New Idea, la secondogenita di William e Kate avrebbe rivelato che "Mummy is having another girl" ossia "Mamma aspetta un'altra bambina".

Una "leggerezza" compiuta dalla piccola Charlotte che ha letteralmente scatenato il gossip.

Da qualche giorno, la bambina ha iniziato la scuola - la stessa che frequenta anche il fratello George - e sembra che una delle maestre l'abbia sentita dire ad alta voce alle compagne che la mamma è nuovamente incinta.

© Riproduzione riservata