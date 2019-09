Emma ferma per un problema di salute, hashtag la omaggia: 10 anni di te

Dieci anni di Emma Marrone. È l’hashtag che sta spopolando da mezzanotte su Twitter, ricordando un momento storico per la carriera della cantante: l’ammissione ad «Amici», datata 26 settembre 2009.

A quel talent dell’edizione di dieci anni fa Emma partecipò e vinse, dando il via a una carriera di successo e popolarità, culminata con la vittoria al Festival di Sanremo nel 2012.

I social hanno festeggiato il decimo anniversario del turning point più importante della storia musicale di Emma, con più di 3500 tweet in poche ore:

«Dieci anni fa iniziò tutto così. Un banco vuoto con il tuo nome. Un po' come adesso. Un’assenza in un momento che aspettavamo da tanto, troppo. Ma arriverà il giorno in cui ci siederemo tutti a quel tavolo. E sarà bello come mai prima» scrive un utente.

«A pensarci sembra ieri, eppure sono già passati dieci anni. Sei entrata nella mia vita e da quel giorno non ne sei più uscita. Grazie per tutti i momenti meravigliosi che mi porterò dentro per sempre. Sei speciale» twitta un’altra fan.

«Se mi avessero detto che 10 anni fa sarebbe arrivata una ragazza bionda di 25 anni a cambiarmi la vita non ci avrei mai creduto» è il messaggio più condiviso Alle tante dediche per i #10annidiEmma si aggiungono anche i messaggi di sostegno per lo stop annunciato la settimana scorsa per affrontare un problema di salute:

«Cara Emma, sono passati ormai 10 anni da quando sei entrata nella scuola di Amici e sei arrivata dritta al cuore di molti italiani che oggi ti sostengono e ti augurano una pronta guarigione. Tu sei una positiva e hai un coraggio da leonessa... NOI siamo con te!».

Ancora: «Da 10 anni e per sempre. Ti vogliamo bene Emma. Torna più forte di prima. Noi ti aspettiamo più carichi di prima. Da sempre insieme..ce la faremo». Infine: «Oggi come ieri sempre al tuo fianco».

