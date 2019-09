Uomini e donne, Conversano in tv chiede la mano della fidanzata ma lei rifiuta

L'ex corteggiatore di Uomini e donne, Giovanni Conversano, in diretta tv ha chiesto la mano della sua fidanzata ma la risposta non è stata quella sperata.

Ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", Conversano ha deciso di sorprendere la sua compagna chiedendole di sposarlo davanti a tutti, mettendosi in ginocchio e con un mazzo di rose rosse in mano. Ma la reazione non è stata delle migliori.

Lei è Giada Pezzaioli, ha 25 anni, è una modella, si è classificata quarta nell'ultima edizione di Miss Italia e insieme a Conversano ha avuto un figlio, Enea. La coppia sta insieme da 9 anni..

"Vedremo, mi ha fatto aspettare 9 anni", ha detto la Pezzaioli. "Non ho capito come l'ha presa... - ha detto Conversano con una punta di amarezza -. Lo scoprirò in camerino".

© Riproduzione riservata