Dopo anni di assenza, Mina riappare su Instagram: ecco la foto

Dopo anni di assenza, riecco Mina. La cantante è riapparsa sui social. La figlia Benedetta Mazzini infatti l'ha immortalata in uno scatto, condiviso poi su Instagram.

La Mazzini, a commento della foto, ha scritto: "Madre e mio fidanzato che guardano video di gangsta rapper venezuelani".

Nello scatto, infatti, si vede Mina seduta di spalle e accanto al fidanzato di Benedetta mentre guardano la tv. Una sorpresa per i fan della diva, giunta ieri in serata.

Nel giro di poche ore, la foto ha spopolato sul web. Oggi Mina vive in Svizzera, non ha mai detto addio alla musica ma ha deciso di non apparire mai più sulla scena.

Il suo ultimo concerto, in assoluto, che prevedeva una ripresa televisiva e la registrazione di un terzo disco dal vivo, si è svolto il 23 agosto 1978.

Detta la tigre di Cremona, è nata a Busto Arsizio il 25 marzo 1940.

Nel 1962 ha conosciuto Corrado Pani, attore di teatro, già sposato dal 1959 con l'attrice Renata Monteduro quando conobbe Mina. La loro relazione, nata appunto quando ancora Pani era sposato, attirò su Mina molte critiche.

Il 18 aprile 1963, alla clinica Mangiagalli di Milano, Mina diede alla luce il suo primo figlio, appunto Massimiliano Pani. Gli impegni lavorativi e i troppi periodi di lontananza fra Mina e Corrado Pani, metteranno fine al loro matrimonio.

Per diversi anni, Mina andò a convivere con il compositore Augusto Martelli.

Nel 1970, conobbe poi il giornalista romano Virgilio Crocco. I due si erano conosciuti nel camerino della cantante dopo un'esibizione a Terni. Tra loro fu subito colpo di fulmine. Da lì a poco si sposarono, era il 25 febbraio 1970. Il loro matrimonio fallì dopo pochi mesi, sempre per colpa dei troppi impegni di lavoro.

Erano già separati quando l'11 novembre 1971, sempre alla clinica Mangiagalli di Milano, Mina partorì la sua secondogenita, Benedetta Mazzini.

Rimasero buoni i rapporti con Crocco, fino alla sua morte, l'8 ottobre 1973. Mina iniziò dunque una nuova relazione, quella con Alfredo Cerruti, discografico napoletano.

La loro relazione durò 3 anni. Sul finire degli anni '70 rivede un amico di vecchia data, Eugenio Quaini.

Lui è un cardiochirurgo di Cremona, diversi anni più giovane di Mina. Il 10 gennaio 2006 i due s sposarono. Oggi Mina è nonna dei due figli avuti dal primogenito Massimiliano: Axel ed Edoardo, nati nel 1986 e nel 2004. Il 9 maggio 2018, Mina diventa anche bisnonna di Alma, primogenita di Axel.

