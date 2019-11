I like di Instagram tornano visibili, ma solo per i post con oltre mille "mi piace"

La novità di oggi - e che probabilmente ancora tanti non avranno notato - è il ritorno a sorpresa dei like visibili su Instagram. Dopo aver deciso di nascondere i mi piace a tutti i profili, il social network cambia idea e sospende il test. Motivo? Calo dei like complessivi nei profili degli iscritti? O un minore utilizzo del social da parte dei suoi fedelissimi? Al momento ancora non è dato saperlo, ma il ritorno della funzione è ormai una certezza.

Like visibili su Instagram, il ripristino della funzione

Al momento il numero dei like sui singoli post su Instagram non è ancora visibile a tutti, ma pare che il numero spunterà soltanto a chi supererà quota 1000 per ciascuna foto. Insomma, meglio dare visibilità ai grandi numeri, anche se per sbirciare i like dei singoli post - anche inferiori ai mille like - basterà accedere su Instagram da un pc e non dall'app.

Instagram e i like nascosti, il parere dell'esperto

Quanto è stato utile nascondere il numero dei like su Instagram? Ecco il parere di Ruben Santopietro, imprenditore ed esperto di Digital Marketing. "Oscurare il numero dei like è stata una “fase test” per Instagram e nonostante la finalità nobile di liberare gli utenti dalla pressione del consenso, molto probabilmente il risultato sarà quello di reintegrarli. Poco importa, chi investe in influencer marketing in maniera seria valutava le impression già da tempo, più che il numero dei like, truccabili in mille modi diversi".

