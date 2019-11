Ambra Angiolini, il selfie con la figlia Jolanda piace ai fan: "Avete lo stesso sorriso"

Un selfie con la figlia Jolanda è bastato per scatenare i commenti e la curiosità dei fan. Ambra Angiolini ha condiviso su Instagram una foto insieme alla figlia avuta da Francesco Renga. Uno scatto accompagnato da una dolce dedica: "Abito in 'via del suo sorriso' e credo di volerci restare per sempre".

Per l'ex ragazza di Non è la Rai è la prima volta che mostra la figlia sui social. Oggi Jolanda Renga ha 15 anni. Ambra e Francesco hanno anche un altro figlio, Leonardo di due anni più piccolo.

La foto ha fatto subito incetta di like, ma soprattutto di commenti sulla somiglianza di Jolanda. “Siete uguali, avete lo stesso sorriso”, ha scritto un utente. "La piccola ha preso il meglio da entrambi i genitori”, ha precisato un altro fan.

Anche Paola Turci ha commentato, scrivendo: "Siete uguali". "Gli stessi occhi e lo stesso sorriso furbetto di mamma", ha fatto notare un altro sostenitore di Ambra.

Ambra ha iniziato la sua storia d'amore con Francesco Renga nel 2000. I due si sono separati nel 2015. Oggi la Angiolini vive un'altra relazione, quella con l'allenatore Massimiliano Allegri. Di lui ha detto: "Sono 2 anni che sorrido grazie a lui. Quando si arriva maturi a una scelta di avere un'altra storia o trovi una situazione così oppure non ti rimetti in gioco".

