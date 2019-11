Maggiore sicurezza su WhatsApp, arrivano le impronte digitali

Nuovo metodo di protezione su WhatsApp per i cellulari con sistema Android. Tutti gli utenti, infatti, potranno godere di una maggiore sicurezza grazie ad una novità che permette di eseguire l'accesso al social network attraverso il riconoscimento dell’impronta digitale. Un nuovo metodo di sicurezza che terrà lontano chiunque voglia sbirciare le nostre chat, già eseguito sul sistema iOS per approdare adesso anche in quello Android.

Scaricando l’ultima versione dell’app Android, attraverso il Google Play Store, si potrà godere della nuova funzione.

Basta configurare l’accesso via impronta digitale dalle Impostazioni e sbloccare l’opzione nella sezione Privacy.

Dopo una breve procedura di autenticazione, tenendo conto delle proprie esigenze di privacy, sarà possibile far uscire nella schermata di blocco la notifica che avvisa del messaggio appena arrivato, il quale può essere visto attraverso un anteprima, sempre utilizzando la propria impronta digitale.

Soltanto qualche giorno fa, WhatsApp aveva introdotto una novità gradita a chi silenzia le chat e non vuole essere spinto a riaprire l'app per controllarle. Con un aggiornamento per la versione 2.19.110 di iOS, infatti, la chat non mostrerà più i badge di notifica quando si ricevono nuovi messaggi in una qualsiasi chat in modalità silenziosa.

